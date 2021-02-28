BENAP projesi hayata geçiyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Eğitimde Niteliğin Arttırılması Projesi (BENAP) masaya yatırıldı.

Adıyaman’ın Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Milli Eğitim Şube Müdürü Adil Kahya, Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda BENAP ile ilgili istişarelerde bulundu.

Gerçekleştirilen toplantıda proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, “BENAP, ilçemizin eğitim kalitesini tüm paydaşlarıyla birlikte 2023 Eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim (EBA) faaliyetleri kapsamında geliştirmek ve bu hedefler doğrultusunda okullarımızda ve kurumlarımızda çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilecek. Paydaşların akademik, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal başarılarını artırmak ile yenilikçi eğitim, öğretim ortamları kapsamında yapılacak faaliyetleri izlemek, desteklemek ve geliştirmek amacıyla hazırlandı. Proje hedefleri kısa, orta, uzun hedeflere bölünerek net bir yol haritası çizilmiş ve sürecin her aşamasında yapılacak tüm çalışma, etkinlik ve faaliyetlere yönelik anında geri dönütlerle gerekli güncellemeler yapılacaktır. Besni ilçemiz her dönemde özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalarla örnek bir ilçe olmuştur. Sadece öğrenci ve öğretmenlerimizin değil tüm halkımızın desteğini alarak birçok defa adından söz ettirmeyi başardı. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise BENAP’ın önemine dikkat çekerek, “Besni’de eğitime ne kadar önem verdiğini bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Ufuk açıcı yönlendirmeleri ve talimatları ile pek yakında, Rehberlik Araştırma Merkezimizin kıymetli idareci ve öğretmenleri tarafından yoğun bir emekle hazırlanan, Besni Eğitiminde Niteliğin Artırılması Projesi ile yepyeni hedeflere yelken açacak ve Besni’mizi hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz” diye konuştu.