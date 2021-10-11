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Belediyenin evde bakım hizmeti büyük ilgi görüyor

Adıyaman Belediyesi’nin yaşlı ve engelli vatandaşlara evde saç ve sakal tıraş hizmeti büyük ilgi görüyor.

ADIYAMAN 11.10.2021, 16:51
Belediyenin evde bakım hizmeti büyük ilgi görüyor

Adıyaman Belediyesi’nin yaşlı ve engelli vatandaşlara evde saç ve sakal tıraş hizmeti büyük ilgi görüyor.

Adıyaman Belediyesinin uzun yıllardır sürdürdüğü ve birçok kesim tarafından büyük takdir toplayan yaşlı ve engelli vatandaşlara evde tıraş hizmetinden ihtiyaç duyan vatandaşlar oldukça memnun.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) tarafından gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren yetkililer, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç duyan yoksul ve kimsesiz yaşlılar ile engelli vatandaşlar için saç ve sakal kesimi hizmetlerinin evlerinde yapıldığını dile getirdi.

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