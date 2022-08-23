Belediyenin çöp aracı kaza yaptı

Adıyaman belediyesi çöp toplama aracı sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kaza yaptı. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, Adıyaman Türkiye Petrolleri Mahallesi Türmüz Tepe Mevkiinde meydana geldi. Çöp toplama aracının sürücüsü Hasari Çankaya topladığı 34 AS 0291 çöpü katı atık tesisine götürürken yolda fenalaştı. Rahatsızlanan sürücü kaza yapmamak için el frenini çekerek frene bastı. Ancak araç yüklü olduğu için araç durmadı. Aracın geri geri gittiğini fark eden sürücü kendisini araçtan attı. Araç şarampole yuvarlandı.

Katı atık tesisinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, fenalaşan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak 112 acil sağlık ekiplerini bekledi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili ilgili soruşturma sürdürülüyor.