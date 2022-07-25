Belediyeler birliği toplantısı Samsat’ta yapıldı

Samsat ilçesi, Adıyaman Belediyeler Birliği Temmuz ayı toplantısına ev sahipliği yaptı.

Adıyaman Belediyeler Birliği Temmuz ayı toplantısı Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ın ev sahipliğinde, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsat ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya katılan belediye başkanları birliğin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Toplantımızda alınan kararların memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Misafirperverliğinden dolayı Samsat Belediye Başkanımız Halil Fırat’a ve toplantıya katılım sağlayan tüm başkanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.