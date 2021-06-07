Belediyeler birliği toplantısı Adıyaman’da yapıldı

Adıyaman Belediyesi, belediyeler birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Mayıs ayında yapılması planlanan ancak pandemiden dolayı ertelenen Adıyaman Belediyeler Birliği Mayıs Ayı toplantısı, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya katılan belediye başkanları görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını Adıyaman’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.