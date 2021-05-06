Belediyeden haşere açıklaması

Adıyaman son günlerde şehir merkezinde artan haşerelerle etkin mücadele yürütülüyor.

Tarım alanlarında bulunan ve mevsimsel olarak ortaya çıkan çayır biti ve susam böceği haşereleriyle etkin mücadelenin ancak halk sağlığına zararlı olan tarım ilaçları ile mümkün olduğunu ifade eden yetkililer, belediyenin ilaçlamada kullandığı sağlığa zararsız ilaçlarla imhasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Yetkililer, “İlimiz genelinde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle ortaya çıkan haşereler üç gün süreyle var olacak. Bu konuda Adıyaman Belediyesi olarak gerekli mücadeleleri sürdürüyoruz” diye konuştu.