Belediye konservatuarında yaz kursları başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında yaz dönemi kursları başladı.

Pandemiden dolayı uzun süredir kapılarını kursiyerlerine açamayan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki belediye konservatuarı 2021 yaz dönemi kursları başladı.

Yeni eğitim dönemi hakkında bilgi veren yetkililer, “Pandemiden dolayı uzun zamandır ayrı kalmak zorunda kaldığımız kursiyerlerimizle çok şükür bir araya geldik. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından keman, gitar, bağlama, piyano, ney, resim ve tiyatro gibi bölümlerimize yoğun ilgi gösteren kursiyerlerimiz eğitimlerine başladı. 12 Yaşından büyük kursiyerlerimizin ücretsiz olarak katılabildiği kurslarımızın sonunda başarılı olan kursiyerlerimize katılım belgesi takdim edeceğiz” diye konuştu.