Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24,79’luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı.
ADIYAMAN 26.10.2022, 16:41
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı.
Yaz döneminde yine binlerce öğrenciye çeşitli dallarda eğitim verilen konservatuarın yeni dönem kayıtlarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, her yıl olduğu gibi bu yıl da keman, gitar, bağlama, ney, piyano, resim, tiyatro ve Türk Halk müziği Korosu alanlarında kurslar açtıklarını belirterek, ücretsiz olan bu kurslara 12 yaş üstündeki tüm sanatseverleri davet etti.
Yetkililer ayrıca, kayıt için başvurunun Yenimahalle’de bulunan Abdulhamid Han Gençlik ve Kültür Evine yapılacağını da sözlerine ekledi.