Belediye başkanları Kaymakam Köksal’ı ziyaret etti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde belediyeler birliği toplantısına katılan belediye başkanları Kaymakam Mutlu Köksal’ı ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe ve belde belediye başkanları Gölbaşı Kaymakam Mutlu Köksal’ı makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Belediye başkanlarının ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Mutlu Köksal,

“İlçemizde gerçekleştirilen, belediye başkanları toplantısının önemli bir koordinasyon işlevi sağlayacağı inancındayım. Tüm belediye başkanlarımıza kolaylıklar diliyor, toplantının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.