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Belediye Başkanı Kılınç’tan yaralı askere ziyaret

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kuzey Irak’ta yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş Musa Taştan’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini iletti.

ADIYAMAN 26.09.2021, 16:29
Belediye Başkanı Kılınç’tan yaralı askere ziyaret

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kuzey Irak’ta yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş Musa Taştan’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini iletti.

Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan Pençe Kaplan Operasyonunda EYP patlaması sonucu yaralanan Ankara GATA’da 2 ay süren tedavi gören Adıyamanlı Musa Taştan, iyileşip memleketine döndü.

Hain terör saldırısında çeşitli yerlerinden yaralanan Taştan’ı evinde ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Taştan’a ve ailesine geçmiş olsun dileğini iletti.

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