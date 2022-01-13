Belediye Başkanı Kılınç, Başkan Şahan ile bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan ve yönetimini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan ve yönetimini ziyaret ederek odanın ve çiftçilerin sorununu dinledi.

Ziyarete, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan ile bir süre sohbet ederek, odanın çalışmaları ve ildeki tarım potansiyeli hakkında bilgiler alan Başkan Kılınç, belediye olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayarak, "Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan ve yönetimini ziyaret ettik. İlimizde ki tarımsal çalışmalar ve sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Çiftçinin ve üreticinin her daim sonuna kadar yanındayız" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Şahan ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç’a teşekkür etti.