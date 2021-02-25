BBP, Yelboğa ile ‘devam’ dedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanlığına Ömer Yelboğa yeniden seçildi.

Parti binasında gerçekleştirilen Merkez İlçe Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Ömer Yelboğa, yeniden başkanlığa seçildi. Tek liste halinde seçime giren ve seçilen Ömer Yelboğa, “Çoğunluğu gençlerden oluşan yeni yönetimimiz ile Büyük Birlik Partisi’nin Şehit Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisinden ayrılmayacağız. Partimizi 2023 seçimlerine hazırlamak için bugünden itibaren İl Başkanımız Nihat Komşu ile beraber çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.