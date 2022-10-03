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Bataklığa saplanan inek kurtarıldı
Adıyaman’da bataklığa saplanan inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
ADIYAMAN 03.10.2022, 15:00
Adıyaman’da bataklığa saplanan inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Adıyaman merkeze Karahöyük köyünde meydana geldi. Köy içindeki dere ve bataklık yere giren bir ineğin çıkamadığı yönünde ihbar alan AFAD ekipleri köye ulaştı.
Vatandaşların tüm çabalarına rağmen çıkartılamayan inek, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bataklıktan kurtarıldı.
Bataklıktan kurtarılan inek sahibine teslim edildi.