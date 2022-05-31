Başsavcı Durmaz kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu

Adıyaman’ın Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Emre Durmaz, kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kariyer Günleri programının 5.’si düzenlendi.

Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde düzenlenen Kariyer Günleri Programı’nda Cumhuriyet Başsavcısı Emre Durmaz, meslek hayatında edindiği tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Emniyet ile savcılık ilişkileri ve Savcılık mesleği hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Emre Durmaz, savcılık mesleğinin özelliklerini ve inceliklerini anlattı.

Program, öğrencilerin savcılık meleğini hakkında merak ettiği konuları Cumhuriyet Başsavcısı Emre Durmaz ve Cumhuriyet Savcısı Halil Ateş’e sormasıyla sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Kariyer günleri programına katılarak öğrencilere tecrübelerini paylaşarak bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Emre Durmaz ve Cumhuriyet Savcısı Halil Ateş’e teşekkür etti.