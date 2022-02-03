Başkan Yıldırım’ın Regaip Kandili mesajı

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kandillerin, insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, birlik, beraberlik, dayanışma duygularını arttıran, çok özel geceler olduğuna işaret eden Başkan Yıldırım, Müslüman aleminin Regaip Kandilini kutladı.

Başkan Yıldırım mesajında, “Kandiller, Müslümanlar olarak Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan arzumuzu en üst noktaya taşıdığımız ve huzur bulduğumuz müstesna zaman dilimleridir. Barış ve huzurun sağlanabilmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Üç aylar olarak adlandırdığımız mübarek aylardan, Recep ayının ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de bugünlerden birisidir. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir mevsimdir. Bu nedenle, bu kandil günleri, bizlere Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu vesileyle, Gölbaşılı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık alemine mutluluk ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum “dedi.