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Başkan Yıldırım’dan İtfaiye Haftası mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İtfaiye Haftası münasebeti ile mesaj yayımladı.

ADIYAMAN 29.09.2021, 13:51
Başkan Yıldırım’dan İtfaiye Haftası mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İtfaiye Haftası münasebeti ile mesaj yayımladı.

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanılan İtfaiye Haftası nedeniyle Başkan İskender Yıldırım, “Yirmi dört saat halkın emrinde olan itfaiye çalışanları, büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. Onlar insanımız ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı koruyup, onlara siper olmaktadır.

Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup büyük sorumluluklar da gerektirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan başta Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelimiz olmak üzere, bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası’nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim” dedi.

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