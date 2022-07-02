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Başkan Turanlı’nın girişimleriyle sinyazlizasyon kuruldu

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın girişimleriyle kurulan sinyalizasyon sistemi, tamamlanarak hizmete sunuldu.

ADIYAMAN 02.07.2022, 09:47
Başkan Turanlı’nın girişimleriyle sinyazlizasyon kuruldu

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın girişimleriyle kurulan sinyalizasyon sistemi, tamamlanarak hizmete sunuldu.

Kahta Öğretmenevi kavşağında kurulan sinyalizasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Turanlı, "İlçemizde Diyarbakır Karayolunun en önemli noktalarından biri olan Öğretmenevi kavşağında yıllardır çok sayıda kaza meydana geldi ve bir çok kazanın ölümle sonuçlandığı kavşak için halkımız tarafından sık sık bize sinyalizasyonun kurulması için talepler geldi. İlçe trafik komisyonu ile görüştük kavşağın Karayolları bölge müdürlüğüne ait olmasından dolayı, halkımızın taleplerini bildirdik. Kahta Belediyesi, Karayolları ve İlçe Trafik Komisyonu ile birlikte çalışmalarımızı tamamlayarak Öğretmen evi kavşağına sinyalizasyon kuruldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

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