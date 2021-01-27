Başkan Turanlı’dan yaşlı engelli anneye sürpriz ziyaret

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Şeyhaba mahallesinde bulunan engelli ve yaşlı Zeliha Yılmaz’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Her fırsatta engelli vatandaşların yanında olmaya çalışan Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, Şeyhbaba mahallesinde oturan 76 yaşında Zeliha Yılmaz’ı evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti.

Başkan Turanlı’nın yapmış olduğu sürpriz ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz ailesi, "Allah hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin, bu akşam evimizi ziyaret ederek, bizleri sevindirdi. Sağ olsun başkanımız bizimle yakından ilgileniyor. İsteklerimizi yerine getirmeye gayret gösteriyor. Biz başkanımızdan razıyız. Allah da kendisinden razı olsun" dedi.

Göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü Yılmaz ailesine teşekkür eden Başkan Turanlı, "Şeyhbaba Mahallesinde oturan Zeliha annemizi evinde ziyaret ettik. Bizi ayakta tutan güç, yaşlılarımızın dualarıdır. Rabbim tüm engelli kardeşlerimizin yardımcısı olsun, onları hayata bağlayan vefakar ailelerimize yüce mevlam sabır ve güç versin. Allah’ın izniyle her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.