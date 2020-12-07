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Başkan Turanlı’dan teşekkür mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı sokağa çıkma yasağına uyan ilçe halkına teşekkür etti.

ADIYAMAN 07.12.2020, 11:47
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Başkan Turanlı’dan teşekkür mesajı
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Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı sokağa çıkma yasağına uyan ilçe halkına teşekkür etti.

İnsanlık olarak, içerisinden geçilen zorlu sürecin en kısa sürede atlatılacağına inandıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, koronavirüs ile mücadelenin aralıksız bir şekilde sürdüğünü de ifade etti.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yaptığı açıklamada,"Dünyayı kasıp kavuran covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı boyunca evlerinden çıkmayarak yasağa uyan ve bu süreçte sağduyulu davranan, hizmet etmekten büyük bir onur duyduğum hemşerilerime, sahadaki Belediye personelimize, Emniyet ve Jandarma teşkilatımıza, Sağlık Çalışanlarımıza, diğer Kamu görevlilerine ve çalışan esnafımıza, en içten dileklerimle teşekkür ediyor selam ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili hemşerilerimin zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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