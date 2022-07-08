Başkan Turanlı’dan Kurban Bayramı mesajı

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Turanlı mesajında, “Bayram paylaşmaktır, bayram kucaklaşmaktır. Bunun farkındalığı içerisinde bir bayram geçirmemiz, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi noktasında son derece önemlidir. Kurban Bayramını bu anlamda bir fırsat olarak görmeliyiz. Bizi güçlü kılan, bizi bu günlere taşıyan birlik ve beraberliğimizin Kurban Bayramı vesilesiyle daha da güçlenerek kuvvetleneceğine olan inancımı ifade ederken, bu bayram da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmaya, yüzlerini güldürmeye ve sofralarına katkı vermeye devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kahtalı hemşerilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim.

Kahta Belediyesi olarak Bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Kurbanlık kesim alanlarımız Kahta Belediyesi Kapalı Hayvan pazarı ve Kahta Belediyesi Mezbahanesi, Bayram Süresi boyunca toplu taşıma araçlarımız ilçemiz genelinde ücretsiz hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.