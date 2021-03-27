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Başkan Turanlı’dan Berat Kandili mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ramazan-ı Şerifin habercisi olan ’Berat Kandili’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

ADIYAMAN 27.03.2021, 18:04
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Başkan Turanlı’dan Berat Kandili mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ramazan-ı Şerifin habercisi olan ’Berat Kandili’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Belediye Başkanı Turanlı mesajında, Berat Gecesi’nin salgınla mücadele eden Türkiye’de ve dünyada sağlık ve sıhhate vesile olması temennisinde bulunarak, böyle mübarek geceler iman, ibadet ve düşünce bakımından yenilenme, geçmişimizi muhasebe etme ve ümitleri tazelemek adına büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Turanlı, mesajının devamında ise “Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçmekteyiz. Toplumsal duyarlılığı ve hassasiyeti her zaman bizlere hatırlatan mübarek kandil gecelerimizin insanımıza daima birliği ve kardeşliği hatırlatması çok önemlidir. Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkânı sağlar. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, tüm dünyayı esir alan Kovid-19 hastalığının son bulmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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