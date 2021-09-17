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Başkan Turanlı’dan aşı çağrısı

Korona virüs salgınına karşı 3. doz aşısını yaptıran Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta halkına çağrıda bulundu.

ADIYAMAN 17.09.2021, 14:33
Başkan Turanlı’dan aşı çağrısı

Korona virüs salgınına karşı 3. doz aşısını yaptıran Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta halkına çağrıda bulundu.

Kahta ilçesinde son günlerde gerek Covid 19 salgınındaki artış ve gerekse bu artışa bağlı olarak ölüm vakalarının beklenmeyen rakamlara ulaşması üzerine Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı hemşehrilerine "aşı olun" çağrısında bulundu. Belediye Başkanı Turanlı, “Hiç kimsenin çekinmesine gerek yok. Bize güvenen insanlar gelsinler, aşılarını yapsınlar. Kahta Belediyesi önü,Yüzyıl parkı,Otogar Kavşağı,Öğretmen evi önünde ilçemizin dört farklı noktasında randevu almadan aşı yapılmaktadır. Bu sıkıntılı günlerden ve bu hastalıktan aşı olmak suretiyle kurtulabiliriz. O nedenle aşısını olmayanlar hiç zaman geçirmeden aşılarını olmalı ve kendilerini bu hastalıktan korumalıdırlar. Aksi halde hastalığın önüne geçmemiz güç olur ve kaybedeceğimiz canlar nedeniyle de çok canımız yanar” diye konuştu.

Başkan Turanlı, Kahtalılardan aşının yanı sıra maske-mesafe ve temizlik konusunda da dikkat etmeleri için çağrıda bulurak, bu üç kurala ne kadar çok dikkat edilir ve gerekli dozda aşılar yapılırsa bu hastalığı hafif atlatılacağını sözlerine ekledi.

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