Başkan Turanlı: “Marketlerdeki denetimlerimiz aralıksız devam ediyor”

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatıyla Kahta’da faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetiminin yanı sıra, raf ve kasa fiyat denetimleri yapıldı.

Kahta Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenen marketlerde raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılıyor. Ekipler, aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştiriyor.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Kahta Belediyesi olarak genel anlamda vatandaşımızın yoğun şekilde alış veriş yaptıkları marketlerde denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırılması ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz" diye konuştu.