Başkan Turanlı, hizmetlerden bahsetti

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, gündem dışı meclis toplantısında yaptığı konuşmasında yaptıkları hizmetlerden bahsetti.

Kahta Belediyesinin bugüne kadar kredi kullanmadığını daha çok borç ödediğini söyleyen Başkan Turanlı, “Borç ödedik kredi kullanmadık. Borç ödeyerek eğer bu işler yapılıyor ise bence takdire şayan bir hizmet vardır. Bakın bütün belediyeler kredi ile işi götürmeye çalışıyorlar. Bizim zaman kaybına değil güç birliğine ihtilacımız var ve bu güç birliğini birlikte yapımımıza ihtiyacımız var. Bu belediye Yusuf Turanlı’nın şahsi belediyesi değil. Şahsi belediyesi olsa bugün bu meclis olmazdı. Ben olsam gelirim kardeşim getir projelerin nelerdir masaya indirelim yapmamız gerekenler nelerdir birlikte yapalım. Kahta’nın yararına karar alalım. Kahta’yı bir 5 yıl daha karartmayalım. Kahta’nın kaybedecek ne zamanı nede vakti var. Doğru bildiğim her şeyin arakasında durmaya hazırım, her hizmeti birlikte yapıp ve yaparken de kimden gelirse onun ismini yaşatmakta benim boynumun borcu olsun. Millet bizden hizmet bekliyor. Meclis toplantılarında oturalım konuşalım Kahta’nın menfaatine olan her şeyi birlikte istişare edelim. Kâhta’nın buna ihtiyacı var” diye konuştu.