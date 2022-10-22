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Başkan Toydaş’ın acı günü
AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş’ın kardeşi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ADIYAMAN 22.10.2022, 18:55
AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş’ın kardeşi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş’ın kardeşi Halis Toydaş (45) karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Cenazesi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ki Guraba camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kurugeçit Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekili Yakup Taş, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, çeşitli ilçe, belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.