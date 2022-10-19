Başkan Torunoğlu: “Bu şehri birlikte yöneteceğiz”

Ziyarette ATSO Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Şan ve Meclis Üyesi Hasan Erdal Toprak da hazır bulundu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’ın teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız ticaret ve sanayi erbabıyla uyumlu çalışıyor. İlimiz ve bölgemiz için hep beraber çalışacağız. Biz seçim çalışmalarımızda da sürekli ifade ettiğimiz gibi şehrimizi birlikte yönetim anlayışı ile istişare içerisinde yöneteceğiz. Bu anlamda belediyemiz ile de istişare içerisinde olacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise, Torunoğlu ve yönetim kurulu üyelerine başarı temennisinde bulunarak, “Başkanımız İrfan Torunoğlu ve değerli ekibini kutluyorum. Yeni seçilmeleri hasebiyle Adıyaman’daki ticaret ve sanayinin daha da hareketlendirileceğini ve memleketimize hizmet noktasında daha büyük gayret ve çaba göstereceklerine inandığım bir ekip. Biz, belediye olarak katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde gerek Ticaret ve Sanayi Odası olsun, gerek sivil toplum örgütlerimiz olsun, derneklerimiz olsun, meslek kuruluşlarımızla şehrimizin geleceği ve şehrin planlanması noktasında onların görüş ve önerileri bizler için anlamlı olmuştur. Bu anlamda da Ticaret ve Sanayi Odamızda önemli bir kuruluştur. Bu kuruluşunda görüş ve önerileri bizim için anlamlı ve değerlidir. Bunun başına da çok değerli Sayın İrfan Torunoğlu gelmiştir. Ticaret adamlarının teveccühü ile seçilmiştir. Güzelde bir ekip oluşmuştur. Ben ekibini de, kendisini de tebrik ediyor, yapacakları çalışmalardan dolayı kendilerine başarılar diliyorum” dedi.