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Başkan Sümer: “Besni-Üçgöz-Beşyol bağlantı yolu yeniden düzenleniyor”
Adıyaman’ın Besni ilçesinde 32 köy, 24 mezra ve 2 beldenin bağlantı yolu olan Besni-Üçgöz-Beşyol yolunda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi.
ADIYAMAN 16.11.2021, 16:28
Adıyaman’ın Besni ilçesinde 32 köy, 24 mezra ve 2 beldenin bağlantı yolu olan Besni-Üçgöz-Beşyol yolunda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi.
AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, Besni’de büyük bir sorun haline gelen karayoluyla ilgili yapılan görüşmeler neticesinde Besni-Adıyaman karayolu Besni girişi ile Besni- Burunçayır arası yolda çalışmalar hızlandığını, bir yandan da viyadük çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Besni-Üçgöz-Beşyol yolunda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağını kaydeden Başkan Sümer, Besni-Üçgöz-Beşyol yol sorununun çözülecek olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.