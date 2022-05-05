Başkan Sümer: “Bakanlığa afet ihbarında bulunacağız”

Adıyaman’ın Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, dolu yağışı sonrasında bölgenin afet içerisine alınması için girişimde bulunacaklarını dile getirdi.

Önceki gün Besni ilçesinde yaşan ceviz büyüklüğündeki dolu bir çok köyde araçlara, arazilere büyük zararlar vermiş ve 1 hayvan telef olmuştu. Yaşanan bu doğal afetin ardından Adıyaman ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer’de ekiplerle birlikte bölgede yaptığı inceleme sonrasında açıklamada bulunarak, “Besni’de yaşanan şiddetli dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 25 köyümüzde ekili tarım arazilerinde büyük çapta hasar oluştu. Şiddetli dolu yağışı dolayısıyla çok sayıda araç zarar görürken, fıstık bahçeleri ve tarım alanların da büyük hasarlar meydana geldi. Bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerimizle birlikte zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunduk. Yapılan ilk incelemelerde, binlerce dekar tarım arazisinin zarar gördüğü ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların ardından hasar tespitleri Tarım ve Orman Bakanlığımıza bildirilecek ve afet ihbarında bulunacağız. Hasar tespit çalışmalarının başlayabilmesi için çiftçilerimizin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne dilekçe vermeleri gerekiyor.

Ekili dikili alanları zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zararlarının bir an önce karşılanması, yaralarımızın sarılması için konunun takipçisi olacağız. Rabbim tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin” dedi.