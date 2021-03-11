Başkan Sarıkaya’dan İstiklal Marşı kutlaması

Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi Başkanı Baykan Sarıkaya, İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde ‘Milli Marş’ olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutladı.

İstiklal Marşının kabulünün 100.yıl dönümünü kutladığını vurgulayan Başkan Sarıkaya, “İstiklal Marşımız, milli ruhumuzun, bağımsızlık aşkımızın, hürriyet tutkumuzun, vatan ve millet sevgimizin en güzel ifadesidir. İstiklal Marşımız, emperyalizme meydan okuyuşumuzun belgesidir.

İstiklal Marşımız, milletimizin en olumsuz şartlarda bile dirilişinin, destanlar yazacak kabiliyet ve kapasitede olduğunun ispatıdır.

Resmi İstiklal Marşının kabulünün 100. yılında Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı olması yolunda girişim başlatarak, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünü sağlamıştır.

Büyük şair Mehmet Akif Ersoy’u ve kurtuluş mücadelesinde bizlere bu vatanı canları pahasına armağan kahraman şehitlerimize rahmet diliyoruz” diye konuştu.