Başkan Korkmaz’ın acı günü

AK Parti Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz’ın babası Mehmet Korkmaz hayatını kaybetti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir hastalığından dolayı tedavi gören AK Parti Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz’ın babası Mehmet Korkmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi hasta morgundan alınan Mehmet Korkmaz, Tut ilçe merkezine getirildi. Tut Ulu Caminde kılınan cenaze namazı sonrası Mehmet Korkmaz’ın cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, partililer, Korkmaz ailesi ve sevenleri ile vatandaşlar katıldı.