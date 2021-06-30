Başkan Korkmaz: “Söz verdik, sözümü yerine getiriyoruz”

AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz, ilçede doğalgaz çalışmalarının başlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tut ilçesine doğalgaz getirilmesi için seçim döneminde söz verdiklerini belirten Başkan Ali Korkmaz, milletvekillerinin Bakanlık ve EPDK’da ki takipleri sonucunda ilçenin doğalgaza kavuşacağını kaydetti.

Ali Korkmaz, ilçeye doğalgaz gelmesiyle ilgili emek harcayan herkese teşekkür ederek, “Seçim döneminde parti olarak halkımıza doğalgaz getirme sözü vermiştik. Başta AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın olmak üzere milletvekillerimizin tamamı, verilen sözü yerine getirmek için tüm yolları denediler.

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve EPDK ile yapılan görüşmeler sonucunda geçtiğimiz yıl doğalgaz programa alındı. Dağıtım şirketi yetkilileri ile yapılan görüşme sonrasında, firmanın depolama yöntemiyle doğalgazı ilçeye dağıtacak. Parti olarak verdiğimiz sözü yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. AK Parti hiçbir zaman yapamayacağı bir sözü vermez. Halkımız doğalgaz ile daha ucuz ve güzel ısınacak. Konunun yakından takipçisi olan Bakanımız, EPDK yetkilileri, milletvekillerimiz, il başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.