Başkan Kıymaz’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Genel Başkan Zeynal Kıymaz, yayınladığı mesajında “Güçlü bir demokrasinin temel taşı, halkın haber alma hakkının nüvesi olan, savaş ve doğal afetlerde insanların kaçtığı bölgeye gözü kapalı giden gazetecilerin Dünya Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi.

Kıymaz, ekonomik zorluklar nedeniyle kapanan gazeteler, yerel televizyon ve radyolar nedeniyle bu yıl buruk bir kutlama içerisinde olduklarını söyledi.

Gazetecilerin dönem dönem siyasi, ekonomik, sosyal ve hukuki baskılara maruz kaldığını belirten Kıymaz, “Tercümanı Ahval’den bu yana geçen zaman surecinde Türk toplumunun aydınlanması, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve 15 Temmuz gibi kalkışmalarda halkın, demokrasinin yanında dik durmayı başarmış. Belediyelerin genelgeyle abone olmalarının, reklam vermelerinin yasaklandığı basın sektöründe ayakta durmayı başarmış, güçlü bir demokrasinin temel taşı, halkın haber alma hakkının nüvesi olan, savaş ve doğal afetlerde insanların kaçtığı bölgeye gözü kapalı giden gazetecilerin önünde saygıyla eğiliyor Dünya Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi.