Başkan Kılınç’tan yeni yıl mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2021 yılının tüm insanlık için daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesi dileğinde bulundu.

Başkan Kılınç, mesajında 2020 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirterek, 2020 yılında belirlenen yatırım bütçesinin yüzde 68 oranında gerçekleştirildiğini söyledi. 2020 yılı bütçesinin 315 milyon TL olduğunu ve bunun 56 milyon 430 bin TL’sinin yatırım bütçesi olarak belirlendiğini belirten Başkan Kılınç, pandemi dönemine rağmen elde edilen yüzde 68’lik gerçekleşme başarısından dolayı büyük bir gayret ortaya koyan personelini kutlayarak 2020 yılında yapmış oldukları yatırımlardan bahsetti. Başkan Kılınç, “2020 yılında hayatı altüst eden korona virüsten dolayı yeni yıl için rabbimizden ilk isteğimiz sağlıktır. Bunun yanında ülkemiz ve tüm dünya için barışın, sevginin ve hoşgörünün egemen olması, insanlarımızın refah içerisinde yaşamasıdır. Bu dileklerle bir kez daha 2021 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.