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Başkan Kılınç’tan moral ziyareti

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hastalara ve hasta yakınlarına moral ziyaretinde bulundu.

ADIYAMAN 12.10.2021, 15:33
Başkan Kılınç’tan moral ziyareti

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hastalara ve hasta yakınlarına moral ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hastalara moral ziyaretinde bulunan Başkan Süleyman Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

Hastane bahçesinde vatandaşlarla sohbet ederek ziyaretine başlayan Başkan Kılınç, daha sonra yatan hastalara odalarında geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Hastanede yatan hastalarımızı sık sık ziyaret ederek belediye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtip, moral vermeye çalışıyoruz. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin inşallah” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

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