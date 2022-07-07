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Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı kutlaması

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam dünyasına barış ve huzur getirmesini diledi.

ADIYAMAN 07.07.2022, 18:10
Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı kutlaması

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam dünyasına barış ve huzur getirmesini diledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mesajında, Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren çok anlamlı günler olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Başkan Kılınç, "Dinimize göre bayramlar, dargınların barıştığı, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna günlerdir. Rabbim bu bayramı da hakkıyla eda edebilmemizi nasip etsin inşallah. Bu vesileyle bütün İslam aleminin ve hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlar, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini yüce Mevla’dan diliyorum” ifadelerini kullandı.

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