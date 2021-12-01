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Başkan Kılınç’tan Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıldönümü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ADIYAMAN 01.12.2021, 09:39
Başkan Kılınç’tan Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıldönümü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1 Aralık 1954 tarihinde dönemin Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Malatya’dan ayrılarak resmen il olan Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Müslüman-Hıristiyan ayrımı yapılmadan herkesin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı bir il olduğunu söyleyerek, “Bundan dolayı huzur ve barış şehri unvanıyla anılıyoruz” diye konuştu.

Huzurun hüküm sürdüğü Adıyaman’ın yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle de ülke ekonomisine ciddi katkısı olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, zengin kültürü ve eşsiz tarihi değerleriyle kadim bir kent olan Adıyaman’ın herkes tarafından görmesi gereken bir yer olduğunun altını çizdi.

Başkan Kılınç sözlerine şöyle devam etti: “Kültür, inanç ve kültür turizminin bir arada yer aldığı Adıyaman’ımız, Anadolu’nun kültürel dokusunun bütün özünü içerisinde barındıran bir ildir. Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu güzide kent, yine yüzyıllardır herkesin kardeşçe yaşadığı bir yer olarak dikkat çekmiştir. Dünya üzerinde güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yerlerden bir tanesi olan Kommagene Uygarlığının mirası olan Nemrut Dağı ile birlikte onlarca tarihi hazineyi sınırları içerisinde barındıran Adıyaman’ımız bu yönüyle tarih ve kültür, ülkemizde kabri kesin olarak bilinen tek sahabe olan Safvan Bin Muattal Hazretlerinin kabrinden dolayı da inanç turizminde oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. Ayrıca, Hıristiyan cemaatler için önemli bir merkez olan Mor Petrus ve Mor Paulus Kilisesi de her yıl yurt dışı ve il dışından binlerce misafiri ağırlamaktadır.

Ekonomik ve sosyal yönüyle hızla ilerlemekte olan Adıyaman, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla yeni Türkiye yolunda emin adımlarla yürümektedir. Bu anlamda Adıyaman Belediyesi olarak biz de gerek yatırımcıların önünü açmada, gerekse belediyenin çalışma alanlarında çok önemli işler yapmaktayız. Bu kapsamda Adıyaman Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları kısaca özetlemek gerekirse; Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu şehrin ihtiyacı olan hizmetleri hayata geçirmek için arkadaşlarımızla birlikte gayretle çalışıyoruz. Özellikle Battı-Çıktı, Katı Atık Depolama Tesisi, Millet Bahçesi, Kentsel Dönüşüm, Kuzey-Güney Çevreyolu gibi önemli hizmetlerin ya tamamlanması yada başlaması konusunda ciddi girişimlerde bulunduk. Çok şükür ki hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bunların yanında turizm alanında da çeşitli projelerin çalışmalarına başladık. Bu anlamda 300 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi çarşının restorasyonuna da başladık. Tabi bu saydıklarımız bizim klasik belediyecilik görevlerimizden, ama biz yalnızca bunlarla sınırlı kalmadık. Sosyal belediyecilik noktasında da çok ciddi şeyler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, yoksul vatandaşımıza, dezavantajlı vatandaşlarımıza, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik projelerimiz var. Ayrıca, Atatürk Barajı çevresini değerlendirmek, Kültür Merkezi ve Meydan projelerini tamamlamak için de görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah en kısa sürede bunları da tamamlarız. Bu vesile ile bir kez daha Adıyaman’ımızın il oluşunun 67. yıldönümünü kutluyor, nice güzel yıllar diliyorum.”

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