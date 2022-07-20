Başkan Kılınç, ziyaret minibüs kooperatifi şoförleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir içi ulaşımında faaliyet gösteren ziyaret minibüs kooperatifini ziyaret ederek şoförlerle bir araya geldi.

Ziyaret Minibüs Kooperatifi yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Kılınç, minibüs şoförlerinin sıkıntılarını dinleyerek çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyledi.

Başkan Kılınç, "Ziyaret minibüs durağı şoför esnafımızı ziyaretimizde hemşerilerimizin öneri ve taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Misafirperverliklerinden dolayı hepsine teşekkür ederiz" diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şoförler ise ziyaretinden dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.