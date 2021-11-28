Başkan Kılınç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyenin Altınşehir Mahallesindeki sosyal tesisini ziyaret ederek, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu kez üniversite öğrencilerini ziyaret etti. Daha önce de birçok kez bir araya geldiği öğrencilerle bu kez ziyaret ettiği Adıyaman Belediyesinin Altınşehir Mahallesindeki sosyal tesisinde buluşan Başkan Kılınç, gençlerin görüş ve taleplerini dinledi. Ziyaret sonunda kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, “Gençlerimizin görüş ve taleplerine cevap vermek, yanlarında olmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir” diye konuştu.

Öğrenciler de kendileriyle bir araya gelip önerilerine kulak veren Belediye Başkanı Kılınç’a teşekkür etti.