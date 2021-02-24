Başkan Kılınç, Türkiye Uzay Ajansını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yeni projeler ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da kentin uzay çalışmalarında pilot il seçilmesi için Türkiye Uzay Ajansını ziyaret etti.

Adıyaman’ı her alanda hak ettiği noktaya ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yeni projeler için Ankara’da çeşitli temaslarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Adıyaman’ın uzay çalışmalarında öncü olabilmesi için Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ı ziyaret eden Başkan Kılınç, ziyarette yaptığı konuşmasında uzay çalışmaları için Adıyaman’ın pilot il olarak seçilmesini talep etti.

Başkan Kılınç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye’nin Milli Uzay Programını vizyonumuza aldık. Bu kapsamda bugün Türkiye Uzay Ajansı Başkanımız Serdar Hüseyin Yıldırım ile buluştuk. İlimizdeki gençlerde uzay çalışmaları konusunda farkındalık oluşturmak, uzay çalışmaları dene yap atölyeleri kurmak, gözlem parkları oluşturmak ve eğitim kursları açma konusunda görüş bilirliğine vardık. İlimizdeki cevherleri ortaya çıkarmak ve yetiştirmek için hiç durmadan çalışmaya, yeniliklere kapı açmaya ve geleceğin Türkiye’si için koşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman’ı pilot il seçmek için çalışacaklarını belirtti.