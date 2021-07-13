banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

Başkan Kılınç, tarımsal yatırımlar için istişarelerde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tarımsal yatırımlar konusunu görüşmek amacıyla Şanlıurfa Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü ile bir araya geldi.

ADIYAMAN 13.07.2021, 16:08
Başkan Kılınç, tarımsal yatırımlar için istişarelerde bulundu
banner502

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tarımsal yatırımlar konusunu görüşmek amacıyla Şanlıurfa Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü ile bir araya geldi.

Şanlıurfa Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Aytaç Onkun ile Hukuk Müşaviri Mehmet Yusuf Kaz, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Kılınç, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Onkun, kendilerini ağırlayan Başkan Kılınç’a teşekkür etti.
Yorumlar (0)
banner501