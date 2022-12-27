Başkan Kılınç, Şevenk yolunu inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Millet Caddesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni birbirine bağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğü Şevenk Yolunda devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Daha önce Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı işlemleri gerçekleştirilen yolda, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da asfalt döküm işlemi gerçekleştirildi. Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa süre içerisinde trafiğe açılması beklenen yolun tamamlanması ile ilde alternatif bir yolun daha hizmet vereceğini söyledi. Başkan Kılınç, "Göreve geldiğimiz günden beri şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla ulaşım ağını genişletmek için yoğun bir gayret ortaya koymuştuk. Bu yolardan sadece bir tanesi olan Şevenk yolunda da sürdürdüğümüz yol açma ve genişletme çalışmaları çerçevesinde, asfalt serimi devam ediyor. Millet Caddesi ile hastaneyi birbirine bağlayacak olan yolda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, personellerimize kolaylıklar diledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp yolu trafiğe açacağız" diye konuştu.