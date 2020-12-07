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Başkan Kılınç, Sedat’ı evinde ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kendisine görüntülü mesaj atarak Engelliler Günü dolayısıyla evine davet eden Sedat’ı kırmadı.

ADIYAMAN 07.12.2020, 16:29
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Başkan Kılınç, Sedat’ı evinde ziyaret etti
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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kendisine görüntülü mesaj atarak Engelliler Günü dolayısıyla evine davet eden Sedat’ı kırmadı.

Mesajında Engelliler Gününde kendisini ziyaret etmesini istediği Belediye Başkanı Kılınç’ı karşısında gören Sedat mutluluğunu gizleyemezken, Sedat’ı daha öncede evinde ziyaret eden Başkan Kılınç, genç adamla yakından ilgilendi.

Gerçekleştirilen ziyarette Sedat ve ailesiyle bir süre sohbet edip, halini ve hatırını soran Başkan Kılınç ziyarette yaptığı konuşmada, engellilerin toplumda daha rahat yer almaları için belediye olarak önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyerek, her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade etmeye çalışan Sedat ve ailesi ise Başkan Kılınç’a teşekkür etti.
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