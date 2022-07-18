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Başkan Kılınç, pazar esnafını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, pazar esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi.

ADIYAMAN 18.07.2022, 15:39
Başkan Kılınç, pazar esnafını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, pazar esnafını ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi.

Turgutreis Mahallesi’nde kurulan pazarı ziyaret ederek, esnafla dertleşen Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Pazar esnafıyla tek tek tokalaşıp sohbet eden Başkan Kılınç, "Semt pazarında alın teri döken esnafımızı ziyaret ettik. Dertlerini dinleyip, bereketli ve güzel bir kazanç diledik" diye konuştu. Pazar esnafı ise her zaman yanlarında olan ve kendilerini dinleyip, sorunlarını çözen Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

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