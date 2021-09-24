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Başkan Kılınç, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehiriçi yolcu trafiğinin büyük yükünü çeken belediye otobüs şoförleriyle bir araya gelerek, gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

ADIYAMAN 24.09.2021, 17:14
Başkan Kılınç, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehiriçi yolcu trafiğinin büyük yükünü çeken belediye otobüs şoförleriyle bir araya gelerek, gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Fedakarca çalışan Adıyaman Belediyesi Ulaşım Müdürlüğünde görevli belediye otobüsü şoförlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Metin Doğan’ın da katıldığı programda şoförlerle sohbet edip taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü binasında gerçekleşen programda konuşan Başkan Kılınç, şehiriçi yolcu trafiğinin büyük yükünü üstlenen belediye otobüsü şoförlerinin önemli bir görev yürüttüklerini söyledi.

Kılınç, “Adıyaman Belediyesi olarak her alanda halkımıza hizmetin en iyisini sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda bize yardımcı olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunlardan bir tanesi olan otobüs şoförlerimize de fedakarca çalışmalarından ötürü ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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