Başkan Kılınç muhtarların gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, başta Adıyaman’daki mahalle ve köy muhtarları olmak üzere tüm muhtarların gününü kutladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yerel demokrasinin önemli müesseselerinden birisi olan ve ülkemizde 1829’dan bu yana faaliyetlerini sürdüren muhtarların gününü kutladı. Köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı olan muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Kılınç, “Resmi Gazete’nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren genelge ile 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Yerel demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olan muhtarlık müessesesi sayesinde halk, devletle ilgili sorun ve önerilerini direkt muhtara iletebiliyor ve çözümü daha kolay sağlayabiliyor. Bu anlamda biz de Adıyaman Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımızla birlikte güzel çalışmalara imza attık. İnşallah bundan sonra da Adıyaman’ımız için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle bir kez daha başta ilimizdeki köy ve mahalle muhtarları olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.