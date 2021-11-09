Başkan Kılınç minibüs şoförleriyle buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir içi ulaşımında hizmet veren Kolej minibüs hattı şoförleriyle bir araya geldi.

Her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir içi ulaşımında faaliyet gösteren kolej minibüs hattını ziyaret ederek şoförlerle bir araya geldi.

Ziyarette minibüs şoförlerinin sıkıntılarını dinleyen Başkan Kılınç, burada yaptığı konuşmada, “Kolej hattındaki arkadaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve daha faydalı hizmetlerde bulunmak amacıyla kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. İlimizin kalkınmasında halkımızla, esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla sürekli fikir alış verişi içerisindeyiz. El birliğiyle sorunları daha hızlı ve verimli bir şekilde çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren minibüs şoförleri ise Başkan Kılınç’a teşekkür etti.