banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
“Verilecek her karara saygı duyuyoruz”
“Verilecek her karara saygı duyuyoruz”
Konya’ya şehit ateşi düştü
Konya’ya şehit ateşi düştü
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı

Başkan Kılınç mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

ADIYAMAN 29.05.2022, 15:31
Başkan Kılınç mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Son olarak Müftülük Caddesinde yer alan Adliye Sarayı civarında bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Kılınç, "Memleketimizin gönlü cömert insanlarıyla bir arada olmak bize çok iyi geliyor" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç’a teşekkür edip, istek ve taleplerini dile getirdi.

Yorumlar (0)
33°
açık