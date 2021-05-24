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Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karapınar mahallesi sakinlerini ve esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

ADIYAMAN 24.05.2021, 16:21
Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karapınar mahallesi sakinlerini ve esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirdiği ziyarette esnaflarla ve mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet edip, sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Ziyarette yaptığı konuşmada vatandaşlarla bir araya gelerek onların memnuniyetini duymanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, “Bugün Karapınar mahallesi sakinlerini ziyaret ettik. Burada esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelip, sorunlarını dinleyip, önerilerine kulak verdik. Adıyaman’ımızı bu şekilde daha güzel noktalara götüreceğimize inancımız tam. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan Karapınar mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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