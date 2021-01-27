Başkan Kılınç, kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde faaliyet gösteren şehir içi minibüs kooperatifi başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Şehri ortak akılla yönetme niyetini her fırsatta dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentteki trafik konusuyla ilgili istişarelerde bulunmak amacıyla şehir içi minibüs kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi.

Amaçlarının Adıyaman’ın sorunlarını el birliğiyle çözmek olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, görüşme sonrasında yaptığı değerlendirmede, “İlimizde faaliyet gösteren minibüs kooperatifi başkanlarıyla şehir içi trafiğin durumu ve iyileştirme çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. Şehrimizin sorununu tamamen ortadan kaldırmak için bütün paydaşlarla görüş alışverişi içerisinde olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu şekilde halkımıza daha kaliteli hizmetler sunabiliriz” diye konuştu.

Kooperatif başkanları da, böyle önemli bir konuda kendilerinin de görüşlerine başvuran Başkan Kılınç’a teşekkür ederek, görüş ve önerilerini iletti.