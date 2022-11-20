Başkan Kılınç, kış spor okulları hakkında bilgi aldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi bünyesinde her yıl binlerce sporsevere hizmet veren sağlıklı yaşam ve spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman’da yılın 4 mevsimi 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmet veren Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kompleksin kış mevsiminde de tam kapasiteyle Adıyamanlıların hizmetinde olduğunu söyledi.

Yaz dönemini tamamlayıp, kış dönemine giren Karapınar Mahallesi’ndeki Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksine yaptığı ziyarette Kış Spor Okulları hakkında sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, "Her dönem olduğu gibi bu kış döneminde de hemşerilerimize güzel bir ortamda spor yapma imkanı sağlıyoruz.

Başkan Kılınç, merkezde her yıl yaz ve kış mevsimi ayırmadan binlerce Adıyamanlının spor yapma imkanı bulduğunu da sözlerine ekleyerek, "Tesisimizde başarılı ve güzel bir Yaz Spor Okulu dönemi gerçekleştirildi. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi ise kış spor okulları hizmet veriyor.

Bu anlamda sağlıklı yaşam ve spor kompleksi kış spor okullarında devam eden çalışmalar hakkında görevli arkadaşlardan bilgi aldık. Çocuklarımızın daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için sportif anlamda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.